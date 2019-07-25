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Yeni Tolga!

Taraftar eleştiriyor ama a çok iyi hazırlanıyor.

Yeni transfer Tolga!
Fenerbahçe'ye olduktan hemen sonra sakatlanan ve kendini gösteremeyen Tolga Ciğerci taraftarlar tarafından sürekli eleştiri alıyordu. öncesi takımın en çalışkan isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, Ersun Yanal'ın gözüne giren isimlerden biri oldu.

ARTIK TOPARLANDIM
'ın farklı pozisyonlarda denediği Tolga, yeni sezon öncesinde yakın çevresine iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri şanssızlıklar yaşadım. Ama toparlandım. Formayı kapacağım" dedi.

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