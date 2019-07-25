Yeni transfer Tolga!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan hemen sonra sakatlanan ve kendini gösteremeyen Tolga Ciğerci taraftarlar tarafından sürekli eleştiri alıyordu. Yeni sezon öncesi takımın en çalışkan isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, Ersun Yanal'ın gözüne giren isimlerden biri oldu.
ARTIK TOPARLANDIM
Ersun Yanal'ın farklı pozisyonlarda denediği Tolga, yeni sezon öncesinde yakın çevresine iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri şanssızlıklar yaşadım. Ama toparlandım. Formayı kapacağım" dedi.
ARTIK TOPARLANDIM
Ersun Yanal'ın farklı pozisyonlarda denediği Tolga, yeni sezon öncesinde yakın çevresine iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri şanssızlıklar yaşadım. Ama toparlandım. Formayı kapacağım" dedi.
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