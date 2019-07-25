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Yeni ’ya Turkcell desteği

Yeni Malatya’ya Turkcell desteği
Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Yeni spor Başkanı Adil Gevrek ve 'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Yiş "'un Avrupa'da yoluna devam edeceğine eminiz. Yönetim ve Sergen Yalçın hocamız bu tarihi maçta gerekli skoru alarak ülkemizi başarıyla temsil edecektir" ifadesini kullandı.

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