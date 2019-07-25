Yeni Malatya’ya Turkcell desteği

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Yiş "Yeni Malatyaspor'un Avrupa'da yoluna devam edeceğine eminiz. Yönetim ve Sergen Yalçın hocamız bu tarihi maçta gerekli skoru alarak ülkemizi başarıyla temsil edecektir" ifadesini kullandı.
- Spor
- 25.07.2019
- Gazete
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