Sarı-lacivertliler taktik çalıştı

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe, dün çift idman yaptı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanda pas çalışması ve taktik idman yapıldı.
Sarı- Lacivertli futbolcuların idman performansı Yanal'ı memnun etti.
Sarı- Lacivertli futbolcuların idman performansı Yanal'ı memnun etti.
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