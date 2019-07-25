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Sarı-lacivertliler taktik çalıştı

’da çalışmalarını sürdüren F.Bahçe dün çift idman yaptı. taktik ağırlıklı bir idman yap

Sarı-lacivertliler taktik çalıştı
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe, dün çift idman yaptı. yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanda pas çalışması ve taktik idman yapıldı.



Sarı- Lacivertli futbolcuların idman performansı Yanal'ı memnun etti.

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