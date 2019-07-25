Bugünkü
Takvim

ini bitirmek için seferberlik ilan etti

Sarı-Kırmızılı yönetim, ünlü menajer , aracılığıyla ’yu iknaya çalışıyor. ise Monaco kulübü ile masada... i bitirmek için bütün şartları zorluyor.



Cimbom Falcao ile yatıp Falcao ile kalkıyor!.. Sarı- Kırmızılılar, Kolombiyalı süper yıldızı bitirmek için tüm şartları zorluyor. Fatih Terim'den aldığı onay sonrası ginişimlere hız veren yönetim, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes aracılığıyla Falcao ile pazarlıkları sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Falcao transferini bitirmek için seferberlik ilan etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri