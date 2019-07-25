Cimbom Falcao ile yatıp Falcao ile kalkıyor!.. Sarı- Kırmızılılar, Kolombiyalı süper yıldızı bitirmek için tüm şartları zorluyor. Fatih Terim'den aldığı onay sonrası ginişimlere hız veren yönetim, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes aracılığıyla Falcao ile pazarlıkları sürdürüyor.
- Spor
- 25.07.2019
- Gazete
Galatasaray Falcao transferini bitirmek için seferberlik ilan etti
Sarı-Kırmızılı yönetim, ünlü menajer Jorge Mendes, aracılığıyla Falcao’yu iknaya çalışıyor. Ahmet Bulut ise Monaco kulübü ile masada... Galatasaray transferi bitirmek için bütün şartları zorluyor.
Cimbom Falcao ile yatıp Falcao ile kalkıyor!.. Sarı- Kırmızılılar, Kolombiyalı süper yıldızı bitirmek için tüm şartları zorluyor. Fatih Terim'den aldığı onay sonrası ginişimlere hız veren yönetim, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes aracılığıyla Falcao ile pazarlıkları sürdürüyor.
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