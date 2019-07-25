Bugünkü
Takvim

Fener vazgeçmiyor Roma bırakmıyor

İstanbul’da F.Bahçe ile el sıkışan Sırp yıldız için Roma tok satıcıyı oynuyor. İşi yokuşa sürüyor

Fener vazgeçmiyor Roma bırakmıyor
F.Bahçe, Roma'nın tecrübeli savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'un menajeri ve ağabeyi ile İstanbul'da el sıkışmıştı. Ancak Roma oyuncusunun takımda kalmasını istedi. F.Bahçe transferde çok ısrarcı. Roma tok satıcıyı oynuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFener vazgeçmiyor Roma bırakmıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri