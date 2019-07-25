Fener vazgeçmiyor Roma bırakmıyor İstanbul’da F.Bahçe ile el sıkışan Sırp yıldız için Roma tok satıcıyı oynuyor. İşi yokuşa sürüyor

F.Bahçe, Roma'nın tecrübeli savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'un menajeri ve ağabeyi ile İstanbul'da el sıkışmıştı. Ancak Roma oyuncusunun takımda kalmasını istedi. F.Bahçe transferde çok ısrarcı. Roma tok satıcıyı oynuyor.