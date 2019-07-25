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Ertuğrul Ersoy adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'ın listesinde yer alan Bursasporlu stoper Ertuğrul Ersoy'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor’un 22 yaşındaki oyuncusu Ertuğrul Ersoy kulübüyle bonservis sorununu çözerse G.Saray’a imza atacak.

Ertuğrul adım adım imzaya
Galatasaray'ın listesinde yer alan Bursasporlu stoper Ertuğrul Ersoy'un transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-Beyazlı kulüple sözleşmesi olduğu halde kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini isteyen 22 yaşındaki futbolcunun Başkan Mesut Mestan'ı ikna etmeye çok yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok beğendiği isimlerden biri olan Ertuğrul Ersoy'un bugün Bursaspor'la bir kez daha görüşme yaparak bonservisini almaya çalışacağı belirtildi. Genç futbolcunun bonservis sorununu çözer çözmez Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Bu transferin bitme ihtimali giderek yükseliyor.

Bursaspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Ertuğrul Ersoy adım adım imzaya yaklaşıyor.

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