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Eljif Elmas 5 yıl Napoli’li oldu

F.Bahçe’den 16 milyon Euro’ya Napoli’ye transfer olan genç yıldız yeni takımına resmi imzayı attı. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Eljif'in imza fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Laurentiis, "Hoşgeldin Eljif" dedi.

Eljif 5 yıl Napoli’li oldu
Uzun süren görüşmelerin ardından 16 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas dün resmi imzayı attı. Genç yıldız, İtalyan kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni takımının formasını giyen Eljif Elmas, "Burada olduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu. İtalyan basını, Makedon futbolcunun yıllık 1.2 milyon Euro kazanacağını yazdı.

BAŞKANDAN "HOŞGELDİN"
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Eljif'in imza fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Laurentiis, "Hoşgeldin Eljif" dedi.

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