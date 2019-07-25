A.Efes, Shane Larkin’in sözleşmesini uzattı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Shane Larkin önümüzdeki sene Anadolu Efes'te'' ifadesi kullanıldı.

Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'in sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Shane Larkin önümüzdeki sene Anadolu Efes'te'' ifadesi kullanıldı. Geçen sezon takıma büyük katkısı olan oyuncu final serisindeki performansıyla MVP seçilmişti.



GAZİŞEHİR GAZİANTEP GÜRAY'I TRANSFER ETTİ

Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Açıklamada, "Güray Vural'a kulübümüze hoş geldin diyoruz" denildi. Güray daha önce Eskişehirspor, Denizlispor, Kayserispor ve Trabzonspor formaları da giymişti.



ISMAEL DİOMANDE ÇAYKUR RİZESPOR'DA

Çaykur Rizespor, Fransa Ligi ekibi Caen'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Ismael Diomande'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı. Diomande, "Milli takımda olduğum için çok az tatil yaptım, antrenman yaptım çok fit bir şekilde geldim buraya. Ben ve ailem Müslüman, böyle bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm.



ASLAN'IN RAKİBİ AUGSBURG

Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray bugün saat 20.00'de Alman ekibi Augsburg ile oynayacak.