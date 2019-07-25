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2020 model

Siyah-Beyazlılar’ın ceket şort kombini ya bomba gibi düştü.

2020 model Kartal
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için dün Avusturya'nın Saalfelden kasabasına gitti... Siyah-Beyazlılar 4 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek ve 5 hazırlık maçı yapacak. Beşiktaşlı futbolcuların Avusturya'ya giderken giydiği kıyafetler bomba etkisi yarattı. Şort-ceket kombini özellikle da büyük ses getirdi. dün akşam ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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