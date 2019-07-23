Michael Seri transferiyle taraftarlarını ayağa kaldıran Galatasaray'da ikinci büyük bomba da yolda... Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao konusundaki en büyük engeli de kaldırmayı başardı.
İMPARATOR 'EVET' DEDİ!
Başkan Mustafa Cengiz ekonomik koşullar ve takım içi dengeleri bozacağı endişesiyle Kolombiyalı yıldıza soğuk bakan Fatih Terim'i ikna etmeyi başardı.
MENAJERİYLE MASADALAR
Yönetim bunun üzerine transferi bitirmek için düğmeye bastı. Falcao'yu bedelsiz bırakması için Monaco ile el sıkışan Galatasaray, tecrübeli forvetin menajeriyle görüşüyor.
İNDİRİM YAPMASI GEREKİYOR
Eğer Falcao maaş konusunda Sarı-Kırmızılılar'ın istediği seviyeye inerse imzalar atılacak. Ancak şu anda taraflar arasında önemli bir fark bulunduğu da gelen bilgiler arasında.
BİTME ŞANSI YÜZDE 50!
G.Saray adına Falcao pazarlıklarını yürüten menajer Ahmet Bulut, A Spor'a konuştu. Bulut, "Kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50" ifadesini kullandı.
İMPARATOR 'EVET' DEDİ!
Başkan Mustafa Cengiz ekonomik koşullar ve takım içi dengeleri bozacağı endişesiyle Kolombiyalı yıldıza soğuk bakan Fatih Terim'i ikna etmeyi başardı.
MENAJERİYLE MASADALAR
Yönetim bunun üzerine transferi bitirmek için düğmeye bastı. Falcao'yu bedelsiz bırakması için Monaco ile el sıkışan Galatasaray, tecrübeli forvetin menajeriyle görüşüyor.
İNDİRİM YAPMASI GEREKİYOR
Eğer Falcao maaş konusunda Sarı-Kırmızılılar'ın istediği seviyeye inerse imzalar atılacak. Ancak şu anda taraflar arasında önemli bir fark bulunduğu da gelen bilgiler arasında.
BİTME ŞANSI YÜZDE 50!
G.Saray adına Falcao pazarlıklarını yürüten menajer Ahmet Bulut, A Spor'a konuştu. Bulut, "Kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50" ifadesini kullandı.
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