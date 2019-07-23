Almaya geliyorlar

Galatasaray'ın elden çıkarmak için büyük uğraş verdiği Mbaye Diagne konusunda bu hafta çok sıcak gelişmeler olacak... Senegalli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Suudi kulübü Al Nassr'ın temsilcilerinin birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek Sarı- Kırmızılılar ile görüşmesi bekleniyor. Diagne ile her konuda anlaşan Al Nassr, Galatasaray'a da 13 milyon Euro'luk resmi teklif sunmuştu. Sarı- Kırmızılılar'ın İstanbul'da yüz yüze yapılacak olan görüşmelerde bu rakamı 15 milyon Euro'ya çıkarmaya çalışacağı öğrenildi. Yönetim, Mbaye Diagne'yi elden çıkarması halinde UEFA anlaşması gereği ihtiyaç duyulan transfer bütçesine kavuşmuş olacak. Böylece çok büyük bir engel ortadan kalkmış olacak.
- Spor
- 23.07.2019
- Gazete
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