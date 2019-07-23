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Almaya geliyorlar

Diagne’yi etmek isteyen kulübünün yetkilileri bu hafta içinde ’a gelerek ile görüşecek.

Almaya geliyorlar
'ın elden çıkarmak için büyük uğraş verdiği konusunda bu hafta çok sıcak gelişmeler olacak... Senegalli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Suudi kulübü 'ın temsilcilerinin birkaç gün içinde 'a gelerek Sarı- Kırmızılılar ile görüşmesi bekleniyor. Diagne ile her konuda anlaşan Al Nassr, Galatasaray'a da 13 milyon Euro'luk resmi teklif sunmuştu. Sarı- Kırmızılılar'ın İstanbul'da yüz yüze yapılacak olan görüşmelerde bu rakamı 15 milyon Euro'ya çıkarmaya çalışacağı öğrenildi. Yönetim, Mbaye Diagne'yi elden çıkarması halinde anlaşması gereği ihtiyaç duyulan bütçesine kavuşmuş olacak. Böylece çok büyük bir engel ortadan kalkmış olacak.

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