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'un yeni leri Campi ve Erce Kardeşler imza töreninde 311 forma aldı

Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ’da Campi ve Erce Kardeşler için düzenlenen imza töreninde iki oyuncuya forma sattı. Trabzon forma satışlarında rekora koştu.

Önce imza sonra forma
Trabzonspor yeni leri Gaston Campi ve Erce Kardeşler için dün imza töreni düzenledi.

GELENEK SÜRDÜ
Avusturya'daki imza töreninde Başkanı Ahmet Ağaoğlu iki oyuncuya forma sattı. Arjantinli stoper Campi 150 forma satın alırken, Erce de 161 forma aldı.



24 SAATTE 15 BİN FORMA
Campi, "Buraya transferim kolay olmadı ancak bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla geri ödeyebileceğimi düşünüyorum" dedi. Erce, "Formamızı en iyi şekilde taşımak istiyorum" diye konuştu. Trabzonspor, 24 saat içinde 15 bin forma satışı yaparak kulüp rekorunun kırıldığını duyurdu.

ÇARŞAMBA DÜĞÜMÜ ATARIZ!
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki hafta forvet transferini bitireceğiz. Pazartesi ve salı yoğun geçecek. Çarşamba günü düğümü atarız diye düşünüyorum" dedi...

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