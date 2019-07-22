Kartal’da B planı Miguel Trauce

Beşiktaş transferde önceliği sol beke verdi. Riza Durmisi için Lazio ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu renklerine bağlamak için büyük çaba harcıyor. Ancak bu futbolcuda bir pürüz çıkma ihtimalini düşünen Beşiktaş B Planı olarak Flamengo'da forma giyen Perulu sol bek Miguel Trauce'yi de gündemine aldı. 27 yaşındaki futbolcu için Brezilya kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu adımlar atıldığı ortaya çıktı. Trauce'ye Rennes ve Mallorca'nın da talip olduğu ancak Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklifin diğer kulüplere göre daha iyi olduğu gelen bilgiler arasında.