3x3 Red Bull Reign’de şampiyon Hercules (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile TBF'nin birlikte düzenlediği 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda Türkiye şampiyonu belli oldu. Antalya'da oynanan finalde rakibi Petkimspor'u 13-10'luk sonuçla yenen Hercules, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile TBF'nin birlikte düzenlediği 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda Türkiye şampiyonu belli oldu. Antalya'da oynanan finalde rakibi Petkimspor'u 13-10'luk sonuçla yenen Hercules, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.



İTALYA'YI YENEN TÜRKİYE ŞAMPİYON

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu. İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola'da oynanan ve toplamda 74 dakika süren mücadelede rakibini 20-25'lik 3 setle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Avrupa'nın en büyüğü oldu.



2021 ELEMELERİNİN KURALARI ÇEKİLİYOR

2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları bugünkü kura sonucu belli olacak. Almanya'nın Münih kentinde saat 13.15'te gerçekleştirilecek olan kura çekimine A Milli Kadın Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Takımı ise üçüncü torbadan katılacak.



ROCO AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın takımda düşünmediği Roco yapılan teklifleri kabul etmedi. Şilili futbolcunun ayrılmak istemediği öne sürüldü.



MEDEL İÇİN KRİTİK HAFTA

Beşiktaş ​Yönetimi'nin Medel'in durumu hakında bu hafta bir karar vereceği öğrenildi. Şilili yıldızın taliplerinin masaya yatırılması bekleniyor.