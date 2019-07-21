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'da ikinci Samatta harekatı

Falcao’yu yüksek maliyeti nedeniyle ikinci plana atan Sarı-Kırmızılılar, kulübünün yetkilileri ile bir kez daha masaya oturacak. Daha önce Genk'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan , Diagne'den iyi bir para gelirse Samatta'nın tapusunu almak için girişimde bulunacak.

İkinci Samatta harekatı

Seri hamlesinin ardından forvet transferi için düğmeye basan Galatasaray'da Mbwana Samatta sesleri yükseliyor... Radamel Falcao'yu Fatih Terim'in isteği sonrası ikinci plana atan Sarı-Kırmızılılar, Tanzanyalı yıldız için ikinci kez atağa kalkmaya hazırlanıyor.

GEÇEN HAFTA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz hafta Genk kulübünün yetkilileri ile bir araya gelen idari menajer Şükrü Hanedar önümüzdeki günlerde bir kez daha 'nın yolunu tutacak.



DİAGNE DE BEKLENİYOR
Ancak Galatasaray önce Diagne'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Senegalli yıldızın satılması halinde yönetimin Samatta konusundaki taktiği değişecek.



TAPUSUYLA ALINABİLİR
Daha önce Genk'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray, Diagne'den iyi bir para gelirse Samatta'nın tapusunu almak için girişimde bulunacak.

YENİ SEZONDA GENK'TE YOK!
Belçika basını, 'nın ayrılık kararı aldığını ve yeni sezonda formasını kesinlikle giyemeyeceğini yazdı

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