Seri hamlesinin ardından forvet transferi için düğmeye basan Galatasaray'da Mbwana Samatta sesleri yükseliyor... Radamel Falcao'yu Fatih Terim'in isteği sonrası ikinci plana atan Sarı-Kırmızılılar, Tanzanyalı yıldız için ikinci kez atağa kalkmaya hazırlanıyor.



GEÇEN HAFTA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Genk kulübünün yetkilileri ile bir araya gelen idari menajer Şükrü Hanedar önümüzdeki günlerde bir kez daha Belçika'nın yolunu tutacak.





DİAGNE DE BEKLENİYOR

Ancak Galatasaray önce Diagne'nin durumunun netleşmesini bekliyor. Senegalli yıldızın satılması halinde yönetimin Samatta konusundaki taktiği değişecek.







TAPUSUYLA ALINABİLİR

Daha önce Genk'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray, Diagne'den iyi bir para gelirse Samatta'nın tapusunu almak için girişimde bulunacak.



YENİ SEZONDA GENK'TE YOK!

Belçika basını, Mbwana Samatta'nın ayrılık kararı aldığını ve yeni sezonda Genk formasını kesinlikle giyemeyeceğini yazdı