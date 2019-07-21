Galatasaray'da Fatih Terim 55 gündür suskun

Galatasaray'da Fatih Terim'in suskunluğu merak uyandırdı. En son açıklamasını 27 Mayıs'ta Instagram hesabından yapan tecrübeli hoca o tarihten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapmadı. Terim bununla da kalmayarak basın mensuplarına bir demeç vermedi. Başarılı teknik adam 55 gündür konuşmazken Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve yardımcı hocalar Hasan Şaş ile Ümit Davala zaman zaman demeç verdi. Terim'in neden açıklama yapmaktan kaçındığı ise kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.
SORU İŞARETİ OLUŞTU
Sözünü esirgememesi ile tanınan ve düşüncelerini açıkça söyleyen Terim'in 55 gündür konuşmaması soru işaretine yol açtı.
SORU İŞARETİ OLUŞTU
Sözünü esirgememesi ile tanınan ve düşüncelerini açıkça söyleyen Terim'in 55 gündür konuşmaması soru işaretine yol açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.