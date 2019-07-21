Galatasaray'da Fatih Terim 55 gündür suskun Terim 27 Mayıs’ta Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrası hiç konuşmadı. Tecrübeli hoca o tarihten sonra sosyal medya üzerinden yazmadı ve basına da demeç vermedi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in suskunluğu merak uyandırdı. En son açıklamasını 27 Mayıs'ta Instagram hesabından yapan tecrübeli hoca o tarihten sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapmadı. Terim bununla da kalmayarak basın mensuplarına bir demeç vermedi. Başarılı teknik adam 55 gündür konuşmazken Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve yardımcı hocalar Hasan Şaş ile Ümit Davala zaman zaman demeç verdi. Terim'in neden açıklama yapmaktan kaçındığı ise kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.



SORU İŞARETİ OLUŞTU

Sözünü esirgememesi ile tanınan ve düşüncelerini açıkça söyleyen Terim'in 55 gündür konuşmaması soru işaretine yol açtı.