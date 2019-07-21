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inde sona geldi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un bizzat görüştüğü yıldız oyuncunun i bu hafta netliğe kavuşacak. Fener mutlu sona çok yakın. 2015 yılından beri 'da forma giyen yıldız oyuncu 'de 121 maçta 21 gol atıp 23 asist yaptı.

Bu hafta açıklanıyor
Fenerbahçe bir de daha mutlu sona çok yakın. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kayserisporlu orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile anlaştığı ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı öğrenildi.

121 MAÇTA 21 GOL ATTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu transfer için bizzat devreye girmiş ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yıldız oyuncuyla görüşme yapmıştı. Hatta bu görüşmeden sonra 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla 'ın da sohbet ettiği iddia edildi. taraftarı da Deniz Türüç'ün takıma büyük güç katacağı görüşünde birleştiler. 2015 yılından beri 'da forma giyen yıldız oyuncu 'de 121 maçta 21 gol atıp 23 asist yaptı.

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