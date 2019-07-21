Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona çok yakın. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Kayserisporlu orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile anlaştığı ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı öğrenildi.
121 MAÇTA 21 GOL ATTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu transfer için bizzat devreye girmiş ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yıldız oyuncuyla görüşme yapmıştı. Hatta bu görüşmeden sonra 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla Ersun Yanal'ın da sohbet ettiği iddia edildi. Fenerbahçe taraftarı da Deniz Türüç'ün takıma büyük güç katacağı görüşünde birleştiler. 2015 yılından beri Kayserispor'da forma giyen yıldız oyuncu Süper Lig'de 121 maçta 21 gol atıp 23 asist yaptı.
121 MAÇTA 21 GOL ATTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu transfer için bizzat devreye girmiş ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yıldız oyuncuyla görüşme yapmıştı. Hatta bu görüşmeden sonra 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla Ersun Yanal'ın da sohbet ettiği iddia edildi. Fenerbahçe taraftarı da Deniz Türüç'ün takıma büyük güç katacağı görüşünde birleştiler. 2015 yılından beri Kayserispor'da forma giyen yıldız oyuncu Süper Lig'de 121 maçta 21 gol atıp 23 asist yaptı.
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