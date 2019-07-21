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'den büyük fedakarlık

Erce Altınordu’dan alacağı 750 bin TL’yi bıraktı. Campi ise ücretini 398 bin ’ya indirdi. Ayrıca 100 bin Euro’luk menajerlik ücretini de üstlendi.

Büyük fedakarlık
Trabzonspor'un yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler'in yaptığı fedakarlık camiada büyük mutluluk yarattı. Erce Kardeşler Trabzonspor'a gelebilmek uğruna Altınordu Kulübü'nde 750 bin TL'lik alacağını bıraktı.



CAMPİ'DEN ÇİFTE FEDAKARLIK
Gaston Campi ise önce istediği 700 bin Euro'dan 398 bin Euro'ya inmeyi kabul etti. Ayrıca kulübünün istediği 100 bin Euro'luk menajerlik ücretini ödemeyi kabul ederek jest yaptı.

BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN ÖVGÜ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun yaptığı fedakarlığın çok önemli olduğuna değinerek bu durumdan dolayı 2 futbolcuya da teşekkürlerini iletti.

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