Trabzonspor'un yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler'in yaptığı fedakarlık camiada büyük mutluluk yarattı. Erce Kardeşler Trabzonspor'a gelebilmek uğruna Altınordu Kulübü'nde 750 bin TL'lik alacağını bıraktı.
CAMPİ'DEN ÇİFTE FEDAKARLIK
Gaston Campi ise önce istediği 700 bin Euro'dan 398 bin Euro'ya inmeyi kabul etti. Ayrıca kulübünün istediği 100 bin Euro'luk menajerlik ücretini ödemeyi kabul ederek jest yaptı.
BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN ÖVGÜ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun yaptığı fedakarlığın çok önemli olduğuna değinerek bu durumdan dolayı 2 futbolcuya da teşekkürlerini iletti.
CAMPİ'DEN ÇİFTE FEDAKARLIK
Gaston Campi ise önce istediği 700 bin Euro'dan 398 bin Euro'ya inmeyi kabul etti. Ayrıca kulübünün istediği 100 bin Euro'luk menajerlik ücretini ödemeyi kabul ederek jest yaptı.
BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN ÖVGÜ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun yaptığı fedakarlığın çok önemli olduğuna değinerek bu durumdan dolayı 2 futbolcuya da teşekkürlerini iletti.
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