AĞAOĞLU'NDAN

yeni transferlerive'inyaptığı fedakarlıkcamiada büyükmutluluk yarattı.'a gelebilmekuğruna'nde'lik alacağınıbıraktı.ise önce istediği'dan'ya inmeyikabul etti. Ayrıca kulübününistediği'luk menajerlikücretini ödemeyikabul ederekjest yaptı.Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun yaptığı fedakarlığın çok önemli olduğuna değinerek bu durumdan dolayı 2 futbolcuya da teşekkürlerini iletti.