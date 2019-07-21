Denizlispor’da hedef Herman Hallberg (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Denizlispor'un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başlandığı ortaya çıkarken olumlu gelişmeler sağlandığı gelen bilgiler arasında.

Denizlispor'un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Önceki sezon Kalmar FF'de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg'i de renklerine bağlamak için görüşmelere başlandığı ortaya çıkarken olumlu gelişmeler sağlandığı gelen bilgiler arasında.



12 DEV ADAM 2 ÖZEL KARŞILAŞMA YAPACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 2 maç saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi.



GAZİŞEHİR GAZİANTEP TOSCA İLE ANLAŞTI

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca ile prensipte anlaştı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda, savunmanın solunda görev alan Rumen oyuncu Tosca ile temasa geçti. 27 yaşındaki Rumen futbolcunun 2 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi.​



ERENCAN SINIFI GEÇTİ

GALATASARAY'IN Leipzig maçında şans tanıdığı Erencan performansıyla sınıfı geçti. Leipsig önünde asist yapan 17 yaşındaki yıldız Terim'in gözünü girdi.



OKAN KOCUK UMUT DAĞITTI

G.Saray'ın yeni transferi Okan Kocuk hocasının güvenini boşa çıkarmayacağını söyleyerek, "Çok büyük hedeflerim var" dedi.



CİMBOM ARA VERMEDEN ÇALIŞTI

ÖNCEKİ gün Fiorentina ile karşılaşan Galatasaray ara vermeden hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı hali dikkat çekti.



EMENİKE DE WESTERLO'DA

HASAN Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Belçika ekibi Westerlo, Berke Özer'in ardından Emenike'yi de renklerine kattı.



KANARYA TAKTİK ÇALIŞTI

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe dünü çift idmanla sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.



SAĞLAM ADIMLARLA GELİYOR

F.BAHÇE'NİN yeni transferi Murat Sağlam, yeni sezon öncesi gösterdiği performansla Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başardı. Genç yıldız Bursa maçında da etkiliydi.



KUPA GÖREN MASUM SLİMANİ !

AFRİKA Kupası'nı F.Bahçe'nin eski golcüsü Slimani'nin formasını giydiği Cezayir kazandı. Slimani'nin törende kupayı sürekli elinde tutması Cezayir basını tarafından eleştirildi. Tecrübeli golcü kupada çok az süre aldı.



27 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA OL REYES !

FENER'DEN Meksikalı oyuncusu Reyes'e ultimatom. Sarı- Lacivertliler elden çıkarmayı düşündüğü tecrübeli oyuncuya haber yollayarak 27 Temmuz'da İstanbul'da olmasını istedi. Comolli onunla birebir görüşecek.