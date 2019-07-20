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Yüzmede büyük heyecan

Dünya Yüzme Şampiyonası yarın start alıyor. Ülkemizi 16 sporcu temsil edecek.

Yüzmede büyük heyecan
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar elde etmeye devam eden yıldız yüzücülerimiz, yeni madalyalar için Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek... Yarın Güney Kore'nin Gwangju kentinde start alacak ve 28 Temmuz tarihinde sona erecek organizasyonda Türkiye, 8'i kadın, 8'i erkek toplam 16 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak. Şampiyonun ilk gününde 5 sporcumuz madalya mücadelesi verecek.

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