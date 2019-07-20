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Süper Lig’in en değerli oyuncusu Michael Seri

Galatasaray’ın yeni transferi Michael Seri 25 milyon Euro’luk fiyatıyla ligin zirvesinde. Fildişili orta saha oyuncusu Seri, 25 milyon Euro'luk fiyatıyla ligin en değerli oyuncusu konumunda.

Süper Lig’in en değerli oyuncusu
Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Michael Seri, Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Fildişili orta saha oyuncusu Seri, 25 milyon Euro'luk fiyatıyla ligin en değerli oyuncusu konumunda. Onu 15 milyon Euro ile Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür takip ediyor. Öte yandan Galatasaray dün Seri'nin doğum gününü kutladı. Resmi siteden, "Doğum günü bile Seri" ifadeleri kullanıldı.

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