Perşembe gecesi yeni sezon formalarının tanıtımı sırasında Başkan Ali Koç, "2 ya da 3 oyuncu daha alacağız" deyince taraftarlar sanal alemde büyük tepki göstermiş "Ali Koç istifa" hastagh'i bile açılmıştı.
SKRTEL DÖNMEZSE 6 TAKVİYE
Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferlere bakıldığında da Fenerbahçe'nin 3 değil en az 5 takviyeye daha ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Skrtel dönmezse bu rakam 6'ya çıkıyor.
2-3 TRANSFER YETERLİ DEĞİL...
Fenerbahçe'nin en az 1 stoper, 1 sol bek, 1 ön libero, 1 kanat, 1 santrfora ihtiyacı var. Skrtel gelmezse ihtiyaç duyulan stoper sayısı 2 oluyor. Yani transfer süreci daha uzun olmalı!
10 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞÜLÜYOR...
Şu anda F.Bahçe, Batshuayi, Kalinic, Kolarov, Umut Meraş, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kjaer ve Skrtel isimleriyle temas halinde. Kaçının geleceği merak konusu.
DENİZ TÜRÜÇ İÇİN KRİTİK GÜN
Fenerbahçe'nin Deniz Türüç ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Açıklamanın bugün yapılabileceği öğrenildi.
SKRTEL DÖNMEZSE 6 TAKVİYE
Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferlere bakıldığında da Fenerbahçe'nin 3 değil en az 5 takviyeye daha ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Skrtel dönmezse bu rakam 6'ya çıkıyor.
2-3 TRANSFER YETERLİ DEĞİL...
Fenerbahçe'nin en az 1 stoper, 1 sol bek, 1 ön libero, 1 kanat, 1 santrfora ihtiyacı var. Skrtel gelmezse ihtiyaç duyulan stoper sayısı 2 oluyor. Yani transfer süreci daha uzun olmalı!
10 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞÜLÜYOR...
Şu anda F.Bahçe, Batshuayi, Kalinic, Kolarov, Umut Meraş, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kjaer ve Skrtel isimleriyle temas halinde. Kaçının geleceği merak konusu.
DENİZ TÜRÜÇ İÇİN KRİTİK GÜN
Fenerbahçe'nin Deniz Türüç ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Açıklamanın bugün yapılabileceği öğrenildi.
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