Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao iddiaları gündemi sarsmıştı... Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef Kolombiyalı yıldız değil. Fatih Terim ısrarla Mbwana Samatta'yı istiyor.
- Spor
- 20.07.2019
- Gazete
Fatih Terim'den Falcao'ya veto! Galatasaray'da rota Mbwana Samatta
Tanzanyalı golcü için Genk’e 3 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro zorunlu satın alma teklifi yapıldı. Şimdi yanıt bekleniyor. Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede Falcao'yu yüksek maaş yükü ve yaşı nedeniyle veto ettiği öğrenildi.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao iddiaları gündemi sarsmıştı... Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef Kolombiyalı yıldız değil. Fatih Terim ısrarla Mbwana Samatta'yı istiyor.
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