Kasımpaşa, son olarak Bursaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Adı Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Yeşil-Beyazlı formayla çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.



YENİ MALATYASPOR UFUK CEYLAN'I KAPTI

Yeni Malatyaspor bir takviye de kaleye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı transfer etti. Sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile yeniden anlaşmayan Malatya temsilcisi Farnolle'ye alternatif olarak tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattı.



BARCELONA'NIN YENİ HOCASI VALDES!

İspanyol devi Barcelona, efsane eski kalecisi Victor Valdes'in U19 takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Katalan ekibi, Valdes ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Barcelona altyapısından yetişen İspanyol eldiven, Barça'nın ardından İngiltere Premier Lig'de Manchester

United'da forma giymişti.



BAYRAM'I İSTİYORLAR

Süper Lig'e çıktıktan sonra iddialı bir kadro kurmaya çalışan Denizlispor, Galatasaray'ın gözden çıkardığı sol bek Ömer Bayram'a kanca attı.



FORMA YÜZÜNDENSE BU ÇOK KOMİK !

Kasımpaşa'ya transfer olan Yusuf Erdoğan, "Galatasaray'a transferim formayı giydiğim için tamamlanmadıysa bu çok komik. Hiçbir şey yokken o formayı giymezdim" ifadelerini kullandı.



BARTALİ'NİN AFFI YOK

Aslan'ın Avusturya kampında İtalyan kondisyoner Bartali fırtınası yaşanıyor. İtalyan kondisyoner istediklerini yapmayan oyunculara tek tek ikazlarda bulunuyor.



EMRE MOR'DA GERİ SAYIM

G.SARAY'DA transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor için kritik saatler yaşanıyor. İspanyol medyası, genç yıldızın önümüzdeki sezon Sarı- Kırmızılı takımda oynayacağını iddia ediyor.