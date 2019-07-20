Aslan’ın tatsız galası

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Alman temsilcisi Leipzig ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.
KALEDE İSMAİL
Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk, Babel ve Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.
OZORNWAFOR DA OYNADI
Galatasaray, 28'de Babel ile öne geçti. Leipzig, 57'de Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'in golleriyle 3-1 öne geçti. Babel 89'da kapanış golünü kaydetti. Cimbom'da Şener, Yunus, Linnes, Emre, Ömer Bayram, Erencan, Ozornwafor ve Mustafa Kapı oyuna sonradan dahil oldu.
KALEDE İSMAİL
Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk, Babel ve Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.
OZORNWAFOR DA OYNADI
Galatasaray, 28'de Babel ile öne geçti. Leipzig, 57'de Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'in golleriyle 3-1 öne geçti. Babel 89'da kapanış golünü kaydetti. Cimbom'da Şener, Yunus, Linnes, Emre, Ömer Bayram, Erencan, Ozornwafor ve Mustafa Kapı oyuna sonradan dahil oldu.
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