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Aslan’ın tatsız galası

Cimbom, Leipzig önünde yeni transferi Babel’in golüyle ilk yayrıı önde tamamladı. Sonrasında 3 dakikada 3 gol yedi... Kapanış golünü ise yine kaydetti...

Aslan’ın tatsız galası
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Alman temsilcisi Leipzig ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

KALEDE İSMAİL
Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk, Babel ve Mitroglou ilk 11'i ile çıktı.

OZORNWAFOR DA OYNADI
, 28'de Babel ile öne geçti. Leipzig, 57'de Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'in golleriyle 3-1 öne geçti. Babel 89'da kapanış golünü kaydetti. Cimbom'da Şener, Yunus, Linnes, Emre, , Erencan, Ozornwafor ve Mustafa Kapı oyuna sonradan dahil oldu.

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