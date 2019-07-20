Bugünkü
Takvim

Abdullah Avcı Beşiktaş'ı ‘pas’a alıştırıyor

Tecrübeli hoca sistemini takıma adapte etmeye başladı. Abdullah Avcı en çok topa sahip olmak üzerinde duruyor ve sistemini oyuncularına adeta ezberletiyor.

Avcı ‘pas’a alıştırıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de büyük alkış alan sistemi yavaş yavaş Siyah- Beyazlı takıma adapte etmeye başladı. Tecrübeli hoca idmanlarda en çok pas ve topa sahip olma üzerinde duruyor. Özellikle kanat oyuncuları ve beklere uyarılarda bulunan Avcı, "Mecbur kalmadıkça uzun pas atmayın, ezbere orta yapmayın. Topun kıymetini bilmeliyiz" ifadesini kullanıyor.

Teknik direktör Avcı idmanlarda futbolcularına sık sık sert uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, sistemini oyuncularına adeta ezberletiyor.

GENÇLER DE AVUSTURYA'YA
Abdullah Avcı gençlerin performansından memnun kaldı. Oğuzhan, Muhayer, Kerem, Erdem ve Kartal'ı Avusturya kampına götürecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdullah Avcı Beşiktaş'ı ‘pas’a alıştırıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri