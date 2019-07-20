Abdullah Avcı Beşiktaş'ı ‘pas’a alıştırıyor Tecrübeli hoca sistemini takıma adapte etmeye başladı. Abdullah Avcı en çok topa sahip olmak üzerinde duruyor ve sistemini oyuncularına adeta ezberletiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de büyük alkış alan sistemi yavaş yavaş Siyah- Beyazlı takıma adapte etmeye başladı. Tecrübeli hoca idmanlarda en çok pas ve topa sahip olma üzerinde duruyor. Özellikle kanat oyuncuları ve beklere uyarılarda bulunan Avcı, "Mecbur kalmadıkça uzun pas atmayın, ezbere orta yapmayın. Topun kıymetini bilmeliyiz" ifadesini kullanıyor.



Teknik direktör Avcı idmanlarda futbolcularına sık sık sert uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı, sistemini oyuncularına adeta ezberletiyor.



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