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Bordo-Mavililer için ’e 2 milyon önerdi. kulübü 3 milyon Euro’da direniyor.

Santini pazarlığı
Trabzonspor Ivan Santini ısrarını sürdürüyor... Bordo-Mavililer forvet transferinde ilk sıraya aldıkları 'in Hırvat futbolcusu için kulübüne 2 milyon 'luk bir teklif yaptı. Ancak Anderlecht 3 milyon Euro da direniyor. İstenen rakamı çok bulan Bordo-Mavili yöneticiler küçük bir iyileştirme kararı aldı. Ancak bu rakamın 2 milyon 200 bin Euro'yu aşmayacağı öne sürüldü. Daha önce Trabzon'a gelmeye sıcak bakmayan Hırvat oyuncunun 3 yıllık sözleşme yapılırsa fikir değiştirebileceği öğrenildi. Yönetim alternatif isimlere de bakıyor.

​39 MAÇTA FİLELERİ 16 KEZ SARSTI
Anderlecht'e geçen sezon gelen Santini 39 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.

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