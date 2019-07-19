Trabzonspor Ivan Santini ısrarını sürdürüyor... Bordo-Mavililer forvet transferinde ilk sıraya aldıkları Anderlecht'in Hırvat futbolcusu için Belçika kulübüne 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Anderlecht 3 milyon Euro da direniyor. İstenen rakamı çok bulan Bordo-Mavili yöneticiler küçük bir iyileştirme kararı aldı. Ancak bu rakamın 2 milyon 200 bin Euro'yu aşmayacağı öne sürüldü. Daha önce Trabzon'a gelmeye sıcak bakmayan Hırvat oyuncunun 3 yıllık sözleşme yapılırsa fikir değiştirebileceği öğrenildi. Yönetim alternatif isimlere de bakıyor.
39 MAÇTA FİLELERİ 16 KEZ SARSTI
Anderlecht'e geçen sezon gelen Santini 39 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.
39 MAÇTA FİLELERİ 16 KEZ SARSTI
Anderlecht'e geçen sezon gelen Santini 39 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.
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