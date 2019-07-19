Juventus Matthijs De Ligt'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ajax ile 19 yaşındaki stoperin transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır'' denildi. Juventus, genç oyuncu için Ajax'a 5 yılda ödenmek üzere 75 milyon Euro ve 10,5 milyon Euro ek ödeme yapacağı belirtildi.
ALANYA, LOKMAN'I RENKLERİNE BAĞLADI
ALANYASPOR Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında "Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuz Topuk Yaylası kampına katılarak takımımızla beraber çalışmalara başladı'' denildi.
RED BULL REİGN HEYECANI YİNE NEFESLERİ KESECEK
Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Red Bull Reign Basketbol Turu'nda final zamanı geldi çattı. 12 takım 20 Temmuz'da Antalya'da birbirlerine meydan okuyacak.
YARIŞTA BİZ DE VARIZ
UĞURCAN Çakır Trabzonspor'un bu sezon hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi. Çakır, "Şampiyonluk yarışında biz de varız" dedi.
Kamp kadrosuna 12 isim dahil edilmedi
Trabzon'un Avusturya kampına Kağan, Hakan Aydın, Atakan, İsmail, Furkan Yıldırım, Faruk, Mert, Hüseyin, Taha, Safa, Berkay, Furkan Tütüncü dahil edilmedi.
DERRİCK WİLLİAMS 1 YIL FENERBAHÇE'DE
FENERBAHÇE Beko geçen sezonu Bayern Münih'te geçiren Birleşik Amerikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Derrick Williams, Fenerbahçe'den 1 yıl için net 1.5 milyon dolar ücret alacak. 2.03 boyundaki Williams power forvet mevkinde oynuyor.
ZARGO TOURE GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti. Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etmişti.
AHMETHAN KÖSE SAMSUN İLE İMZALADI
F.BAHÇE forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
ALANYA, LOKMAN'I RENKLERİNE BAĞLADI
ALANYASPOR Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında "Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuz Topuk Yaylası kampına katılarak takımımızla beraber çalışmalara başladı'' denildi.
RED BULL REİGN HEYECANI YİNE NEFESLERİ KESECEK
Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Red Bull Reign Basketbol Turu'nda final zamanı geldi çattı. 12 takım 20 Temmuz'da Antalya'da birbirlerine meydan okuyacak.
YARIŞTA BİZ DE VARIZ
UĞURCAN Çakır Trabzonspor'un bu sezon hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi. Çakır, "Şampiyonluk yarışında biz de varız" dedi.
Kamp kadrosuna 12 isim dahil edilmedi
Trabzon'un Avusturya kampına Kağan, Hakan Aydın, Atakan, İsmail, Furkan Yıldırım, Faruk, Mert, Hüseyin, Taha, Safa, Berkay, Furkan Tütüncü dahil edilmedi.
DERRİCK WİLLİAMS 1 YIL FENERBAHÇE'DE
FENERBAHÇE Beko geçen sezonu Bayern Münih'te geçiren Birleşik Amerikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Derrick Williams, Fenerbahçe'den 1 yıl için net 1.5 milyon dolar ücret alacak. 2.03 boyundaki Williams power forvet mevkinde oynuyor.
ZARGO TOURE GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti. Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etmişti.
AHMETHAN KÖSE SAMSUN İLE İMZALADI
F.BAHÇE forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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