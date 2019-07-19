Jean Michael Seri'yi kadrosuna katarak bombayı patlatan Galatasaray durmuyor!.. Sarı- Kırmızılılar şimdi de Kolombiyalı dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'ya kanca attı. Yönetim uzun süredir transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Falcao ile resmen masaya oturdu.
- Spor
- 19.07.2019
- Gazete
Galatasaray'da bombalar üst üste patlıyor! Cimbom Falcao’nun peşinde
Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı golcüyle resmen masaya oturdu. Görüşmeleri tam yetki verilen menajer Ahmet Bulut yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun 7 milyon Euro olan maaşının yarısını sponsorlar yardımıyla karşılamayı düşünüyor. Monaco ile yıldız futbolcunun bonservisi için pazarlıklar da sürüyor...
Jean Michael Seri'yi kadrosuna katarak bombayı patlatan Galatasaray durmuyor!.. Sarı- Kırmızılılar şimdi de Kolombiyalı dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'ya kanca attı. Yönetim uzun süredir transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Falcao ile resmen masaya oturdu.
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