Bugünkü
Takvim

'da bombalar üst üste patlıyor! Cimbom Falcao’nun peşinde

, forması giyen lı golcüyle resmen masaya oturdu. Görüşmeleri tam yetki verilen menajer Ahmet Bulut yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun 7 milyon Euro olan maaşının yarısını sponsorlar yardımıyla karşılamayı düşünüyor. Monaco ile yıldız futbolcunun bonservisi için pazarlıklar da sürüyor...



Jean Michael Seri'yi kadrosuna katarak bombayı patlatan Galatasaray durmuyor!.. Sarı- Kırmızılılar şimdi de Kolombiyalı dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'ya kanca attı. Yönetim uzun süredir transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Falcao ile resmen masaya oturdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da bombalar üst üste patlıyor! Cimbom Falcao’nun peşinde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri