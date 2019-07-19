Fikret Orman, Ernst ile altyapı konusunda yapılan anlaşma sırasında transfere de değindi. Burak ve Dorukhan'ı satmayı düşünmediklerini söyleyen Orman, "Burak'ın futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını istiyoruz. Ayrıca Lecce kulübünden kimse bizle görüşmedi. Burak takımda kalacak" dedi.
DORUKHAN BİZE ÇOK YAKIŞTI
Dorukhan'ın Beşiktaş'a çok yakıştığını ifade eden Orman, "Kendisine teklif var. Ancak bizde 1-2 sene daha oynamalı. Bir gelişme olursa konuşuruz" dedi.
ARDA İLE İLGİLENMEDİK
Arda Turan'la ilgili bir girişimleri olmadığını ifade eden Orman, "Sol bek arayışlarımız sürüyor. Şartlar uygun olursa sol bek için de bir girişimimiz olacak" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ VE ERNST ARASINDA ÖZEL ANLAŞMA
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ernst altyapı okulları üzerine kulüple işbirliği anlaşması imzaladı. Orman Avrupa'da futbol okulları açacaklarını söyledi.
SHİNJİ KAGAWA BEKLEMEYE GEÇTİ
Beşiktaş dışında talibi olmayan Kagawa beklemeye geçti. Yönetimin Japon star için Dortmund'la bir kez daha görüşerek bu işi sonuçlandıracağı öğrenildi.
TYLER BOYD KAMPA KATILDI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tyler Boyd Riva'daki kampa katıldı. ABD'li oyuncu Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları tarafından karşılandı. Bu arada Beşiktaşlı oyuncular Riva'da dünü çift antrenman yaparak geçirdi.
DORUKHAN BİZE ÇOK YAKIŞTI
Dorukhan'ın Beşiktaş'a çok yakıştığını ifade eden Orman, "Kendisine teklif var. Ancak bizde 1-2 sene daha oynamalı. Bir gelişme olursa konuşuruz" dedi.
ARDA İLE İLGİLENMEDİK
Arda Turan'la ilgili bir girişimleri olmadığını ifade eden Orman, "Sol bek arayışlarımız sürüyor. Şartlar uygun olursa sol bek için de bir girişimimiz olacak" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ VE ERNST ARASINDA ÖZEL ANLAŞMA
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ernst altyapı okulları üzerine kulüple işbirliği anlaşması imzaladı. Orman Avrupa'da futbol okulları açacaklarını söyledi.
SHİNJİ KAGAWA BEKLEMEYE GEÇTİ
Beşiktaş dışında talibi olmayan Kagawa beklemeye geçti. Yönetimin Japon star için Dortmund'la bir kez daha görüşerek bu işi sonuçlandıracağı öğrenildi.
TYLER BOYD KAMPA KATILDI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tyler Boyd Riva'daki kampa katıldı. ABD'li oyuncu Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları tarafından karşılandı. Bu arada Beşiktaşlı oyuncular Riva'da dünü çift antrenman yaparak geçirdi.
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