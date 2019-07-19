Çarşamba gecesi çekilen fikstür Fenerbahçeliler'i çok da memnun etmiş gözükmüyor. Ligin ilk 6 haftasında Başakşehir (D), Trabzonspor ve Galatasaray (D) ile oynayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, "İlk 6 hafta ateşten gömlek. Lige en formda halimizle girmeliyiz" yorumlarını yaptı. Yanal da "Daha zoru olamazdı" dedi
İŞTE O MAÇLAR
F.BAHÇE-GAZİŞEHİR
BAŞAKŞEHİR-F.BAHÇE
F.BAHÇE-TRABZONSPOR
ALANYA-F.BAHÇE
F.BAHÇE-ANKARAGÜCÜ
G.SARAY-F.BAHÇE
RAKİP BURSASPOR
FENERBAHÇE 2. hazırlık maçında 18.30'da Bursaspor ile oynayacak.
TOLGA CİĞERCİ'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Fenerbahçe orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı. Tolga, Ciğerci sakatlığı nedeniyle geçen sezon resmi maç oynamamıştı.
3 TRANSFER DAHA VAR
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları dün tanıtıldı. Çubuklu formada sarı çizginin içinde gölgeler dikkat çekti. Başkan Koç, "2-3 transferimiz daha olacak" diyerek müjdeyi verdi
İŞTE O MAÇLAR
F.BAHÇE-GAZİŞEHİR
BAŞAKŞEHİR-F.BAHÇE
F.BAHÇE-TRABZONSPOR
ALANYA-F.BAHÇE
F.BAHÇE-ANKARAGÜCÜ
G.SARAY-F.BAHÇE
RAKİP BURSASPOR
FENERBAHÇE 2. hazırlık maçında 18.30'da Bursaspor ile oynayacak.
TOLGA CİĞERCİ'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Fenerbahçe orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı. Tolga, Ciğerci sakatlığı nedeniyle geçen sezon resmi maç oynamamıştı.
3 TRANSFER DAHA VAR
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları dün tanıtıldı. Çubuklu formada sarı çizginin içinde gölgeler dikkat çekti. Başkan Koç, "2-3 transferimiz daha olacak" diyerek müjdeyi verdi
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