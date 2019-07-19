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'de ilk 6 hafta ateşten gömlek

İlk 6 haftada , ve G.Saray maçları var. Yanal “Daha zoru olamazdı” dedi.

İlk 6 hafta ateşten gömlek
Çarşamba gecesi çekilen fikstür Fenerbahçeliler'i çok da memnun etmiş gözükmüyor. Ligin ilk 6 haftasında Başakşehir (D), Trabzonspor ve Galatasaray (D) ile oynayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, "İlk 6 hafta ateşten gömlek. Lige en formda halimizle girmeliyiz" yorumlarını yaptı. Yanal da "Daha zoru olamazdı" dedi

İŞTE O MAÇLAR

F.BAHÇE-GAZİŞEHİR
-F.BAHÇE
F.BAHÇE-SPOR
ALANYA-F.BAHÇE
F.BAHÇE-ANKARAGÜCÜ
G.SARAY-F.BAHÇE

RAKİP BURSASPOR
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