Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabında sürdürüyor... Teknik direktör Fatih Terim'in idmandaki neşeli tavırları dikkatleri çekti. Geçtiğimiz hafta çok gergin bir görüntü sergileyen tecrübeli hocanın yüzü Seri transferinin ardından gülmeye başladı.
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in üç maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
ASLAN İLK MAÇINDA LEIPZIG ÖNÜNDE
GALATASARAY Avusturya kampında ilk hazırlık maçını bugün Bundesliga ekibi Leipzig ile oynayacak. Tivoli Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in üç maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
ASLAN İLK MAÇINDA LEIPZIG ÖNÜNDE
GALATASARAY Avusturya kampında ilk hazırlık maçını bugün Bundesliga ekibi Leipzig ile oynayacak. Tivoli Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.
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