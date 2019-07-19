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’in keyfi yerine geldi

1 hafta önce idmandaki gergin görüntüsü ile dikkat çeken tecrübeli hocanın yüzü Seri’nin iyle güldü...

Terim’in keyfi yerine geldi
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabında sürdürüyor... Teknik direktör Fatih Terim'in idmandaki neşeli tavırları dikkatleri çekti. Geçtiğimiz hafta çok gergin bir görüntü sergileyen tecrübeli hocanın yüzü Seri inin ardından gülmeye başladı.



Tahkim Kurulu, 'in üç maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

ASLAN İLK MAÇINDA LEIPZIG ÖNÜNDE
Avusturya kampında ilk hazırlık maçını bugün Bundesliga ekibi Leipzig ile oynayacak. Tivoli Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.

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