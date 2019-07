Kayseri Hakan Arıkan’a 1 senelik imza attırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Kayserispor Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. Eray İşcan'ın antreman'da sakatlanması üzerine tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Hakan, Kocaelispor, Ankaraspor, Beşiktaş, Mersin, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giymişti.

HOUSTON, PAUL'U VERDİ WESTBROOK'U ALDI

NBA ekiplerinden Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder takımından Russell Westbrook'u kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca Thunder forması giyen Westbrook böylece ilk defa başka bir takımda forma giyecek. Yıldız basketbolcu yeni takımında başarılı olacağını söyledi.



FİNAL FOUR 2020'DE ALMANYA'DA OLACAK

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu Final-Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. 2020 Final-Four'un 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacağı belirtildi. Bu sezon turnuvada Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko mücadele edecek.



DENİZ TÜRÜÇ BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe'nin Deniz Türüç transferini bugün açıklayabileceği iddia edildi. Transferde Galatasaray'ın aradan çekildiği de iddialar arasında.



SARI FORMA BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları bugün tanıtılacak. Ancak sanal alemde dolaşan bir fotoğraf Fenerbahçe'nin 3 formasından birini deşifre etti gibi gözüküyor. Victor Moses'ın giydiği sarı forma taraftarların beğenisi kazandı. Bugün gösterilecek çubuklu formanın koyu renk ağırlıklı olduğu da gelen haberler arasında.



COFİE SİVASSPOR'DA

Sivasspor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie'yi kadrosuna kattı. İspanya'da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



SPANOULİS 1 YIL DAHA

YUNANISTAN Basketbol Ligi takımlarından Olympiakos, Vassilis Spanoulis'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. 36 yaşındaki yıldız böylece 10 yıl üst üste Olympiakos forması giymiş olacak.



YASEMİN VİZEYİ ALDI

Milli atlet Yasemin Can, 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerindeki 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti ve 2020 Olimpiyatları için vizesini aldı.



BAŞAKŞEHİR MAĞLUP

MEDIPOL Başakşehir, oynadığı 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 yenildi. Başakşehir'in tek golünü Mevlüt kaydetti.



ROMAN YAREMCHUK LİSTEYE GİRDİ!

SCOUT ekibinin Gent formasını giyen Roman Yaremchuk'u önerdiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar'ın Ukraynalı genç forvet için teklif yapacağı iddia ediliyor.



YENİDEN BANEGA!

Seri transferi sonrası kapanması tamamen beklenen Banega defteri tam tersine yeniden açıldı. Fatih Terim'in Seri ve Banega'yı birlikte oynatmayı düşündüğü, yönetimin de önümüzdeki günlerde Sevilla ile yeniden masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.