Kartal’dan iyi prova

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında dün 2. Lig ekibi Pendiksporu 2-1 yendi. Siyah- Beyazlılar maça, Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner; Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve Güven Yalçın 11'iyle başladı. Maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise 47. dakikada Ozan Papaker'den geldi. Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı, Pendik maçında sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.
ORMAN'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlı takımın yeni sezon öncesi Pendik'le oynadığı ilk hazırlık maçını canlı takip etti.
YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesabından ve adidas firması tarafından taraftarların beğenisine sunuldu. Forma tanıtımında Karius ile kadın futbol takımı oyuncusu Didem Karagenç yer aldı.
ORMAN'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlı takımın yeni sezon öncesi Pendik'le oynadığı ilk hazırlık maçını canlı takip etti.
YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesabından ve adidas firması tarafından taraftarların beğenisine sunuldu. Forma tanıtımında Karius ile kadın futbol takımı oyuncusu Didem Karagenç yer aldı.
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