Galatasaray'ın yeni transferi Seri soğukta futbol oynayamıyor!

G.Saray'ın anlaştığı Jean Micheal Seri'nin önemli bir rahatsızlığı var... Cildi soğuk havalarda reaksiyon veren Fildişili yıldızın ayaklarında, ellerinde, kulaklarında ve burnunda şişmeler oluyor. 'Chilblains' isimli bu hastalık Seri'nin kış aylarındaki maç ve idman performansını olumsuz etkiliyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun Nice'ten Fulham'a transferi sırasında bu konunun üzerinde durmuş ve "Seri neden soğuk havalarda oynayamıyor?" sorusunu gündeme taşımıştı. Şimdi gözler G.Saray sağlık kurulunda.
Seri'nin rahatsızlığı, Nice'ten Fulham'a transferi sırasında İngiliz basınında da sık sık yer bulmuştu.
Seri'nin rahatsızlığı, Nice'ten Fulham'a transferi sırasında İngiliz basınında da sık sık yer bulmuştu.
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