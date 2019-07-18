Galatasaray'da Mbwana Samatta için pazarlıklar sürüyor

'yi henüz satmamasına rağmen forvet transferi için de büyük uğraş veren'da gündem. ZAM YAPILDI!'da bulunan idari menajerkulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.basınına da yansıyan haberlere göregolcüyü kiralamak isteyenzorunlu satın alma opsiyonunu'ya çıkardı.'in ise bu formüle yanaşmadığı ve'yı hemen'ya satmak istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar eğer'yi satarsa genç yıldız için bu rakamı gözden çıkaracak. Aksi durumda işler çok zorlaşacak.