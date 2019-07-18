Campi&Erce Trabzonspor’da Trabzonspor bir süredir ilgilendiği Gaston Campi ve Altınordu’dan kaleci Erce Kardeşler’le her konuda anlaştı. 2 futbolcuyla bugün sözleşme imzalanacak.

Trabzonspor dün hareketli bir gün yaşadı. Bordo-Mavili yönetim bir süredir görüştüğü ve Trabzon'a getirdiği Arjantinli stoper Gaston Campi'yle anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Campi bugün imza atacak. Oyuncunun tüm baskılara ve başka takımlardan teklifler gelmesine rağmen, "Trabzonspor'a söz verdim" demesi üzerine bordo-mavililer oyuncunun bonservisini almaya karar vermişti. Bordo-Mavililer ayrıca Altınordu'nun istikbal vaat eden 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler'e de bugün sözleşme yaparak işi resmiyete dökecek.



Yeni transfer Campi dün Erce ile birlikte sağlık kontrolünden geçti. 2 oyuncu bugün imza atacak.