Beşiktaş bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Vitor Hugo'da zafere ulaştı. Siyah- Beyazlılar Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoperi 1 yıllığına kiraladı. Yaklaşık 2 yıl önce de bu oyuncuyu gündemine alan yönetim ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle düş kırıklığı yaşamıştı.
- Spor
- 18.07.2019
- Gazete
Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katacağı Vitor Hugo'nun maliyeti 1 milyon Euro
Beşiktaş’ın kiralamak üzere olduğu Vitor Hugo için Fiorentina’ya sadece 300 bin Euro ödenecek. Brezilyalı stoper ise yıllık 700 bin Euro alacak. Toplam 1 milyon Euro’ya mal olacak olan yıldız oyuncu için 2 sezon önce Palmeiras milyon Euro istemişti.
Beşiktaş bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Vitor Hugo'da zafere ulaştı. Siyah- Beyazlılar Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoperi 1 yıllığına kiraladı. Yaklaşık 2 yıl önce de bu oyuncuyu gündemine alan yönetim ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle düş kırıklığı yaşamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.