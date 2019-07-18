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kiralık olarak kadrosuna katacağı 'nun maliyeti 1 milyon

’ın kiralamak üzere olduğu için Fiorentina’ya sadece 300 bin ödenecek. lı stoper ise yıllık 700 bin Euro alacak. Toplam 1 milyon Euro’ya mal olacak olan yıldız oyuncu için 2 sezon önce Palmeiras milyon Euro istemişti.




Beşiktaş bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Vitor Hugo'da zafere ulaştı. Siyah- Beyazlılar Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoperi 1 yıllığına kiraladı. Yaklaşık 2 yıl önce de bu oyuncuyu gündemine alan yönetim ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle düş kırıklığı yaşamıştı.

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