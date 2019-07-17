Türkiye tek kelimeyle bir özgürlük ülkesi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Başakşehir'in golcü ismi Demba Ba, Türkiye'de yaşamaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin tam bir özgürlük ülkesi olduğunu söyleyen Ba, "Eğer bir kadın kapanmak istiyorsa kapanabiliyor, kapanmak istemiyorsa kapanmıyor ve bu özgürlük dünyanın her yerinde yok" dedi.

Başakşehir'in golcü ismi Demba Ba, Türkiye'de yaşamaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin tam bir özgürlük ülkesi olduğunu söyleyen Ba, "Eğer bir kadın kapanmak istiyorsa kapanabiliyor, kapanmak istemiyorsa kapanmıyor ve bu özgürlük dünyanın her yerinde yok" dedi.



DENİZLİSPOR SACKO'YU RENKLERİNE BAĞLADI

DENİZLİSPOR Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Hadi Sacko ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Malili oyuncu Sacko'nun bonservisinin alındığı ve futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Oyuncu geçen sezonun 2.yarısında Ankaragücü'nde forma giymişti.



ANKARAGÜCÜ SADAEV'E 1 SENELİK İMZA ATTIRDI

ANKARAGÜCÜ Çeçen forvet Zaur Sadaev ile anlaştı. Sarı lacivertliler yapılan açıklamada, ''Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadromuza kattığımız Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzalandı'' denildi. Törende Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.



FRANSIZ MEDYASINDAN NJİE &RAMİ İDDİASI!

Fransız medyası F.Bahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Gazetelere göre Sarı-Lacivertliler, Marsilya'nın golcüsü Clinton Njie ve stoper Adil Rami'yi listesine ekledi. Fransızlar'a göre F.Bahçe iki yıldız için de çalışmalarını sürdürüyor.



OKAN KOCUK'TA İŞLEM TAMAM

MUSLERA'YA alternatif arayan Galatasaray, Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk'la anlaşma sağladı. Okan'ın dün akşam saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçisi için Yeşil-Beyazlılar'a 450 bin Euro ödeyecek.



SÜPER LİG'DE FİKSTÜR ZAMANI

SPOR Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde çekilecek. Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos tarihinde start alacak.



EDIN HASIC'TE MUTLU SON

BEŞİKTAŞ uzun süredir görüştüğü Edin Hasic'i bitiriyor. Ailesi İstanbul'a gelen genç yıldızla 18 yaşına gireceği Ekim ayında sözleşme imzalanacak. Hasic sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.



İNGİLİZLER İSTEDİ BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ

TYLER Boyd'un menajeri Orcun Yücel'den flaş açıklamalar geldi. Yücel iki Premier Lig kulübünün transfer için devreye girdiğini belirterek, "Kulüplerin sahipleri ABD'li olduğu için Boyd'u istediler. Ancak o Beşiktaş'ı seçti" dedi.



LEROY FER İDDİASI

HOLLANDA basını, bonservisi elinde olan Leroy Fer'in Galatasaray'la görüştüğünü öne sürdü... Hollandalı orta alan oyuncusunun yakın arkadaşı Babel'le görüştüğü de belirtildi.