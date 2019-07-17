Bugünkü
Takvim

Trabzonspor'da hedef yine yeniden Santini!

Forvet arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Ivan Santini ile yeniden görüşme kararı aldı. 30 yaşındaki yıldıza cazip bir teklif yapılacak.

Yine yeniden Santini!
Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hareketlilik sürüyor... Son olarak Vedat Ibisevic ve Jonathas'la temasa geçen Bordo- Mavililer eski gözdesi Ivan Santini'yi de yeniden gündemine aldı. Anderlecht formasını giyen 30 yaşındaki Hırvat yıldızı daha önce yapılan görüşmede ikna edemeyen Bordo-Mavililer'in bu kez çok cazip bir teklif hazırladığı öğrenildi. Santini geçen sezon 25 maçta 14 gollük performans sergeledi. 1.90 boyunda olan tecrübeli yıldız, teknik ekibin beklediği üstün fiziksel özelliklere de sahip.


Yunus Emre SEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'da hedef yine yeniden Santini!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri