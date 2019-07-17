Trabzonspor'da hedef yine yeniden Santini! Forvet arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, Anderlecht formasını giyen Ivan Santini ile yeniden görüşme kararı aldı. 30 yaşındaki yıldıza cazip bir teklif yapılacak.

Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hareketlilik sürüyor... Son olarak Vedat Ibisevic ve Jonathas'la temasa geçen Bordo- Mavililer eski gözdesi Ivan Santini'yi de yeniden gündemine aldı. Anderlecht formasını giyen 30 yaşındaki Hırvat yıldızı daha önce yapılan görüşmede ikna edemeyen Bordo-Mavililer'in bu kez çok cazip bir teklif hazırladığı öğrenildi. Santini geçen sezon 25 maçta 14 gollük performans sergeledi. 1.90 boyunda olan tecrübeli yıldız, teknik ekibin beklediği üstün fiziksel özelliklere de sahip.





Yunus Emre SEL