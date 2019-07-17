Stoke City Teknik Direktörü Jones: Ndiaye’nin Hedefleri var gitmek istiyor Stoke City Teknik Direktörü Jones, “Ndiaye’nin kalması bizi sevindirir ama hedefleri var ve gitmek istiyor” dedi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Badou Ndiaye ile ilgili İngiltede'den haber var... Stoke City Teknik Direktörü Nathan Jones, Senegalli yıldızın motive bir şekilde takıma geri dönmesinin kendilerini sevindireceğini söyledi. Jones, "Ndiaye'yi seviyoruz ve takımda kalmasını istiyoruz. Ancak onun da hedefleri var ve ayrılmayı düşünüyor. Onunla görüştüm. İyi bir karaktere sahip. Belki bir çözüm bulunabilir. Afrika Kupası'ndan sonra görüşme yapacağız" ifadesini kullandı.

