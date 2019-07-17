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  • 17.07.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 09:49

Son dakika: 'ın kamp kadrosu belli oldu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak iki kupayla kapatan hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

İşte Cimbom'un kamp kadrosu!

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 2019-2020 sezonu hazırlıkları için bugün 'ya gidecek. Avusturya'nın Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
, , Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, , Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, , ve , takıma yurt dışında katılacak.

Yaz mevsiminde milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda yer almıyor.

İKİ HAZIRLIK MAÇI

Avusturya'nın Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak.

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) temsilcilerinden RB Leipzig ile 19 Mayıs Cuma günü ilk hazırlık maçını yapacak Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

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