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’da umut ışığı! Japon yıldızdan vazgeçmedi

Alman kulübünün ’yı kamp kadrosuna almaması ’ı harekete geçirdi. ’nın Japon futbolcu için olumlu görüş bildirmesi üzerine kiralama üzerinden yeni teklif sunulacak. Bu in bitme ihtimali giderek yükseliyor.

Kagawa’da umut ışığı
Beşiktaş 'dan vazgeçmiyor... Japon futbolcu için Dortmund'la bir süredir görüşen ancak net bir cevap alamayınca bu i ikinci plana iten yönetim Kagawa defterini yeniden açtı. Japon yıldız ın Dortmund'un kamp kadrosuna katılmaması umutları artırdı.

AVCI'DAN TRANSFER ONAYI
Teknik Direktör 'nın da Kagawa hakkında olumlu görüş bildirmesi 'ın bu oyuncuya yeniden yönelmesini sağladı.



KAGAWA DA İSTİYOR
Kagawa ile yapılan görüşmede bu oyuncunun Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi üzerine yönetim Kagawa için Dortmund'un yeniden kapısını çalacak.

YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Beşiktaş'ın Kagawa'yı kiralamak için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Dortmund'un Japon yıldız için her hangi başka bir teklif gelmemesi durumunda teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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