Beşiktaş Kagawa'dan vazgeçmiyor... Japon futbolcu için Dortmund'la bir süredir görüşen ancak net bir cevap alamayınca bu transferi ikinci plana iten yönetim Kagawa defterini yeniden açtı. Japon yıldız ın Dortmund'un kamp kadrosuna katılmaması umutları artırdı.
AVCI'DAN TRANSFER ONAYI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Kagawa hakkında olumlu görüş bildirmesi Beşiktaş'ın bu oyuncuya yeniden yönelmesini sağladı.
KAGAWA DA İSTİYOR
Kagawa ile yapılan görüşmede bu oyuncunun Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi üzerine yönetim Kagawa için Dortmund'un yeniden kapısını çalacak.
YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Beşiktaş'ın Kagawa'yı kiralamak için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Dortmund'un Japon yıldız için her hangi başka bir teklif gelmemesi durumunda teklifi kabul etmesi bekleniyor.
AVCI'DAN TRANSFER ONAYI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Kagawa hakkında olumlu görüş bildirmesi Beşiktaş'ın bu oyuncuya yeniden yönelmesini sağladı.
KAGAWA DA İSTİYOR
Kagawa ile yapılan görüşmede bu oyuncunun Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi üzerine yönetim Kagawa için Dortmund'un yeniden kapısını çalacak.
YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Beşiktaş'ın Kagawa'yı kiralamak için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Dortmund'un Japon yıldız için her hangi başka bir teklif gelmemesi durumunda teklifi kabul etmesi bekleniyor.
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