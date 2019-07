Gökhan Töre resmen Yeni Malatyaspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Doğu Anadolu ekibi 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ATAMAN EN İYİ İKİNCİ ANTRENÖR SEÇİLDİ

THY Avrupa Ligi'nde 2018- 2019 sezonunu şampiyon tamamlayan CSKA Moskova'nın çalıştırıcısı Dimitris İtoudis yılın başantrenörü seçildi. Organizasyon'dan yapılan açıklamaya göre ikinci sırada ise Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman yer aldı. Ataman, Anadolu Efes'le bu sezon Euroleague'de final oynamıştı.



TARSUS'UN YENİ HOCASI ERGÜN PENBE OLDU

TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi. Kulüp yöneticileriyle bir araya gelen 47 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Penbe sırasıyla Hacettepespor, Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor ve İnegölspor takımlarını çalıştırdı.



MESSİ 1 NUMARA

BARCELONA'NIN yeni transferi Antoine Griezmann,"Messi futbolun 1 numarası, basketbolda LeBron neyse o. LeBron basketbolun yüzü, Messi ise futbolun yüzü" dedi.



JUVE DOĞRU SEÇİM

JUVENTUS'UN yıldızı Rabiot, "Juventus harika tarihi olan bir kulüp. Buraya gelmenin en önemli nedenlerinden biri: Gelişmek. Harika oyuncularla oynayacağım" diye konuştu.



DİALLO 5 YIL PSG'DE

FRANSIZ devi Paris Saint Germain, 32 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve Alman temsilcisi Dortmund'dan Abdou Diallo (23) ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



NAİNGGOLAN DÖNDÜ!

INTER'DE kadro dışı bırakılan Radja Nainggolan takıma döndü ve Singapur'daki hazırlık turnuvasının kamp kadrosuna dahil edildi. Mauro Icardi ise tek başına çalışıyor.



LİLLE YUSUF İÇİN HER OYUNU DENİYOR

LILLE, Trabzonspor'dan transfer etmek istediği Yusuf Yazıcı için her yolu deniyor. Yusuf için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Lille, algı yaratmak için Fransa basınına "Yusuf 15 milyon Euro'ya Lille'de" haberlerini sızdırdı. Fırtına ise 20 milyon Euro'dan aşağı inmeyi düşünmüyor.



​İLK ETAP KAMPI BUGÜN BİTİYOR

Trabzonspor'da 3 Temmuz'da başlayan ilk etap kampı bugün sona erecek. Bordo-Mavili takım 20 Temmuz Cumartesi Avusturya'ya gidecek.