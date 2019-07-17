UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde frene basmak zorunda kalan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, Belçika ekibi Genk'te forma giyen Mbwana Samatta için düğmeye bastı. İdari menajer Şükrü Hanedar dün Belçika'ya uçtu.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
GENK'le masaya oturan Hanedar'ın 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Belçika basınına göre Genk 10 milyon Euro istiyor.
EĞER DİAGNE SATILIRSA...
ANCAK Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi satması durumunda Tanzanyalı forvetin bonservisini almak için Genk'e teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ'A 2 GOL ATMIŞTI
SAMATTA geçen sezon Belçika Ligi'nde 28 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı. 26 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmişti.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
GENK'le masaya oturan Hanedar'ın 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Belçika basınına göre Genk 10 milyon Euro istiyor.
EĞER DİAGNE SATILIRSA...
ANCAK Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi satması durumunda Tanzanyalı forvetin bonservisini almak için Genk'e teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.
BEŞİKTAŞ'A 2 GOL ATMIŞTI
SAMATTA geçen sezon Belçika Ligi'nde 28 maçta 20 gol atıp 3 asist yapmıştı. 26 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmişti.
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