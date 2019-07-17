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Fikret Orman: Bundan sonrası TFF'nin işi

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Orman yayın ihalesiyle ilgili konuştu: "Beinsports'un gerekçesi olmadan geciktirdiği ödeme yükümlülükelrini yerine getirmesi için TFF'ye başvurduk. Bundan sonrası TFF'nin işi"

Bundan sonrası TFF'nin işi
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, dün kulüp başkanları ile yapılan toplantıda yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi talebinin, TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdiklerini söyledi. Orman, yayın ihalesiyle "Kulüplerin finansal durumu göz önüne alındığında 18 kulüp olarak Beinsports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF'ye ilettik. Bundan sonrası TFF başkanı ve yönetim kurulunun işi" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ŞİMDİ TFF'YE ÇEVRİLDİ
Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla ilgili şikayetlerini iletmesi üzerine gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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