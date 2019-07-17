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'in Guangzhou kulübü Mbaye Diagne'ni istiyor!

Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou, Sarı-Kırmızılı kulüple temasa geçerek Senegalli golcünün fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi. Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi

Cimbom'a Çin piyangosu
'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Senegalli yıldızın 'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a 'den müjde geldi. Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi. Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi. Galatasaray'ın 13-14 milyon Euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor.

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