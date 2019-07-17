Beşiktaş'ta Vodafone ile olan forma reklam sponsorluğu 2 yıl daha uzatıldı. Kartal, 2 yıl için 36 milyon lira kazanacak. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve yöneticiler katıldı.
DAHA GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Başkanı Orman, " Benden sonraki yönetimlere daha yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasının ardından Vodafone'lu yetkililere forma hediye etti.
DAHA GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Başkanı Orman, " Benden sonraki yönetimlere daha yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" dedi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasının ardından Vodafone'lu yetkililere forma hediye etti.
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