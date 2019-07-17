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, Vodafone ile 2 yıl daha!

’ta Vodafone ile olan forma reklam sponsorluğu 2 yıl daha uzatıldı. iki yılda 36 milyon lira kazanacak... Beşiktaş Başkanı , sponsorluk anlaşmasının ardından Vodafone'lu yetkililere forma hediye etti.

İki yıl için 36 milyon
Beşiktaş'ta Vodafone ile olan forma reklam sponsorluğu 2 yıl daha uzatıldı. , 2 yıl için 36 milyon lira kazanacak. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Collman Deegan, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve yöneticiler katıldı.

DAHA GÜÇLÜ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Başkanı Orman, " Benden sonraki yönetimlere daha yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" dedi. Beşiktaş Başkanı , sponsorluk anlaşmasının ardından Vodafone'lu yetkililere forma hediye etti.

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