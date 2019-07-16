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’tan güç idmanı

dünü çift idman yaparak geçirdi. İlk antrenmanda futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş’tan güç idmanı
Yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam eden dünü çift idman yaparak geçirdi. Salonda yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve denge çalışması yapıldı. Çalışmaya izinli olan Medel ve özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Burak katılmadı. Akşam idmanında ise topla çalışma yapıldı.

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