Beşiktaş’tan güç idmanı

Yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam eden Beşiktaş dünü çift idman yaparak geçirdi. Salonda yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve denge çalışması yapıldı. Çalışmaya izinli olan Medel ve özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Burak katılmadı. Akşam idmanında ise topla çalışma yapıldı.
- Spor
- 16.07.2019
- Gazete
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