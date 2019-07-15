Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic

kesen Wimbledon tek erkekler finalinde şampiyon... 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer'i 3-2 yenen Sırp tenisçi, bu turnuvadaki 5. şampiyonluğunu elde etti. Muhteşem finalde, ilk seti 7-6 kazandı. 2. seti, 6-1 alan, dengeyi sağladı: 1-1.3. seti Djokovic, 4. seti de Federer alırken, nefes kesen final setinde skorun'ye gelmesi sonrası "tie break"e gidildi. Uzatmalarda seti 7-3 kazanan Djokovic, şampiyonluğunu ilan etti.Federer- Djokovic finali, 2008'de 4 saat 48 dakika süren Nadal-Federer finalini geçerek Wimbledon'ın en uzun tekler finali oldu.Djokovic kupasını Prens William'ın eşi Kate Midleton'ın ellerinden aldı. Djokovic Federer'e karşı oynadığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrıldı.