Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic

Nefesleri kesen Wimbledon tek erkekler finalinde şampiyon Novak Djokovic... 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer'i 3-2 yenen Sırp tenisçi, bu turnuvadaki 5. şampiyonluğunu elde etti. Muhteşem finalde Djokovic, ilk seti 7-6 kazandı. 2. seti, 6-1 alan Federer, dengeyi sağladı: 1-1.
SON SÖZ DJOKOVİC'TEN
3. seti Djokovic, 4. seti de Federer alırken, nefes kesen final setinde skorun 12-12'ye gelmesi sonrası "tie break"e gidildi. Uzatmalarda seti 7-3 kazanan Djokovic, şampiyonluğunu ilan etti.
REKOR KIRILDI!
Dünkü Federer- Djokovic finali, 2008'de 4 saat 48 dakika süren Nadal-Federer finalini geçerek Wimbledon'ın en uzun tekler finali oldu.
Djokovic kupasını Prens William'ın eşi Kate Midleton'ın ellerinden aldı. Djokovic Federer'e karşı oynadığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrıldı.
SON SÖZ DJOKOVİC'TEN
3. seti Djokovic, 4. seti de Federer alırken, nefes kesen final setinde skorun 12-12'ye gelmesi sonrası "tie break"e gidildi. Uzatmalarda seti 7-3 kazanan Djokovic, şampiyonluğunu ilan etti.
REKOR KIRILDI!
Dünkü Federer- Djokovic finali, 2008'de 4 saat 48 dakika süren Nadal-Federer finalini geçerek Wimbledon'ın en uzun tekler finali oldu.
Djokovic kupasını Prens William'ın eşi Kate Midleton'ın ellerinden aldı. Djokovic Federer'e karşı oynadığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrıldı.
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